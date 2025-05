Max Verstappen se lanzó contra sus detractores: “El nacimiento de mi hija no me hizo más lento”

Max Verstappen dejó un mensaje claro a sus detractores luego de conquistar la Pole Position en Miami, el neerlandés había sido sujeto de algunas críticas tras el nacimiento de su hija.

Verstappen l CRÉDITO:AP

El piloto habló tras lograr colocarse en la mejor posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Miami y no dejó pasar el momento para hablar sobre lo sucedido: “Claramente (el nacimiento de su hija) no me hizo más lento.

Verstappen simplemente se encuentra concentrado ahora en Miami y así sentenció: “Realmente no escucho esas cosas tontas”.

Y es que cabe mencionar, que hubo murmullos sobre su ausencia el jueves de las actividades previas a toda la función en Miami para estar en el nacimiento junto a su esposa Kelly Piquet, misma que autorizada por la propia escudería y que no generaría inconvenientes para estar a punto este fin de semana.

F1 l CRÉDITO:AP

Verstappen se lleva la Pole

El león volvió a rugir con el monoplaza, luego de algunas inconsistencias en el arranque de la temporada, el neerlandés ha dicho presente y se ha quedo con la Pole una decima de distancia sobre Norris y Antonelli.

Miami l CRÉDITO:AP

Busca su segundo triunfo

Verstappen ahora buscará quedarse en lo más alto del podio luego de no hacerlo desde la tercera fecha donde se quedó como el ganador del Gran Premio de Japón.

