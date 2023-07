Max Verstappen tras su dominio en el GP de Hungría: “El coche ha sido rapidísimo”

Max Verstappen consiguió en el Gran Premio de Hungría su séptima victoria consecutiva en la Temporada 2023 de Fórmula 1, además del noveno durante toda la campaña.

Tras el 12do triunfo consecutivo de Red Bull, el piloto neerlandés se mostró feliz y señaló el notable rendimiento de la escudería austriaca en los últimos años; asimismo, comentó que momentos como el sábado, donde perdió la Pole Position ante Lewis Hamilton, sirven para mejorar.

“Es increíble. Lo que hemos hecho estos años es increíble y espero que podamos mantener este estado de forma mucho tiempo. Siempre está bien un día como ayer para seguir empujando y tener margen para mejorar”, declaró Max tras ganar en el Hungaroring.

Verstappen también comentó que está satisfecho tras su buen arranque, lo cual permitió que rebasara a Lewis Hamilton en la primera curva y así poder llevar a cabo su carrera.

“Hemos tenido una muy buena salida. Estoy muy contento. La hemos trabajado mucho, para poder hacerlo así, y cuando he tenido el interior sabía que la curva era mía. He frenado tarde, he podido trazar bien la curva y desde ahí he podido hacer mi carrera. El coche ha sido rapidísimo”, sentenció el neerlandés.

Luego de 11 carreras, Max Verstappen acumula 281 puntos, colocándose en el primer lugar del Campeonato de Pilotos y a 110 unidades de su compañero en Red Bull y su más cercano perseguidor, Sergio Pérez.

