McLaren lidera las últimas prácticas en Bahréin; Hadjar superó a Verstappen

Muchas dudas todavía faltan por resolverse en la Temporada 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, lo que está claro es que McLaren tiene el auto más veloz y es el parámetro para el resto de los equipos. Así lo demostraron nuevamente en las Prácticas Libres 3 del Gran Premio de Bahréin, mismas que dominó Óscar Piastri.

Al igual que en la segunda sesión de este viernes, el australiano registró el mejor tiempo, seis segundos por delante de Lando Norris. El británico, que en la FP1 fue el mejor, se ha visto superado por su compañero en los siguientes dos entrenamientos, pero ha dejado claro que el ritmo de carrera y a una tanda lo tienen los de Woking.

McLaren se mantiene como el rival a vencer | AP

El fin de semana comenzó para los de Maranello con Lewis Hamilton como el tercer mejor tiempo. Sin embargo, para la FP2 cayó al octavo, a medio segundo de Charles Leclerc en el cuarto lugar y a un segundo de los líderes.

El monegasco subió al tercer puesto en la última sesión, pero todavía a ocho décimas de Piastri, aunque ya por delante de los Mercedes. Mientras que Hamilton quedó décimo, a más de un segundo del australiano y con seis décimas menos que su compañero.

