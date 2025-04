Óscar Piastri 'iguala' a Max Verstappen y recibe calificación perfecta tras el GP de Bahréin

En una liga propia. En el pasado Gran Premio de Bahréin, Óscar Piastri emuló al Max Verstappen de 2023 y se quedó la pole position, la vuelta rápida (que ya no concede puntos) y la victoria en un fin de semana prácticamente perfecto. Por ello recibió un diez cerrado en los Power Rankings de la Fórmula 1.

El australiano igualó al neerlandés, que una semana antes se quedó con la calificación perfecta por su actuación en Japón. Y con ello, Piastri confirma su declaración de intenciones a McLaren: también puede pelear contra Lando Norris por el título.

Piastri tuvo un fin de semana perfecto en Bahréin | AP

Piastri se quedó con la victoria por un margen de 15 segundos sobre George Russell y por ello recibió el diez cerrado. Detrás, el británico fue calificado con 9.6 pues fue el más cercano al australiano y aguantó en el segundo lugar a pesar de las fallas de su auto y la apuesta arriesgada de Mercedes de cerrar el último stint con gomas suaves.

En el Top 3 también quedó Pierre Gasly con 8.8, luego de sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine. Charles Leclerc (8.6) y Esteban Ocon (8.0) completan el Top 5 de los Power Rankings esta semana.

Piastri quiere competir por el título con McLaren | AP

Los novatos Oliver Bearman (7.2) y Andrea Kimi Antonelli (6.8) aparecieron nuevamente en la clasificación, detrás de Verstappen (7.4) y con Norris ubicado entre ellos (7.0). Aunque sigue batallando, Lewis Hamilton (6.6) regresó al ranking en la décima posición.

