Pato O’Ward sobre disputar carreras en la Fórmula 1: 'El sueño de la F1 nunca muere'

En exclusiva con RÉCORD, el prometedor piloto, Patricio O’Ward, habló sobre lo que significa estar tan cerca de un asiento en la Fórmula 1. El nacido en Monterrey, Nuevo Léon, aseguró que su sueño de poder correr en el mejor automovilismo del mundo nunca morirá.

Para el mexicano, siempre ha sido un sueño disputar carreras en la Fórmula 1 y especialmente en el Gran Premio de México

“Me encantaría, es el sueño que empezó toda mi carrera como piloto, desde 'pilotito' y pues es el sueño que siempre ha sido y que jamás se irá y espero pueda pasar en dos, tres años, no sé. Lo único que puedo hacer es estar listo y tomar la oportunidad cuando llegue”, declaró para RÉCORD.

O’Ward, actual piloto de pruebas de McLaren, sabe que se tiene que mantener listo, pues en cualquier momento, puede llegar una gran oportunidad.

“Al final del día tantas cosas pueden cambiar, contratos, puertas se cierran, puertas que se deberían de abrir se cierran y algunas que estaban abiertas se cierran, no puedes planear, es lo último que puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es estar listo”, declaró.

O’Ward, con apenas 23 años, cuenta con una larga trayectoria. Muchos de los pilotos con los que él corrió en categorías inferiores, ya han debutado en la Fórmula 1, como Lando Norris, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, y Zhou Guanyu: “Me da gusto que los pilotos jóvenes estén aquí, yo corrí con bastantes de ellos, son mis amigos y me daría gusto que me toque a mí (correr en F1) para hacerles la vida mas difícil”, declaró.

De igual manera, Patricio, ha sido elegido por su equipo para correr las primeras pruebas del último Gran Premio de la temporada; el de Abu Dabi. El mexicano participará por segundo año consecutivo en la prueba.

All the love from Mexico. pic.twitter.com/Ud9zx0wqeC — Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) October 28, 2022

“Ya me he tocado probarme en Abu Dabi, el año pasado, probé ese mismo auto en Barcelona y Austria y pues el equipo me ha dado las herramientas para prepararme lo más posible para esa primera P1. Habrá que disfrutarlo y asentarme un poco con el nuevo carro que no me ha tocado manejarlo, pero lo bueno que es una pista que ya conozco”, declaró.

De igual manera, O’Ward habló sobre los benéficos y retos que tendrá al correr nuevamente en la pista de Abu Dabi: “El ya conocer la pista te ayuda a acoplarte más fácil, pero ahora hay que aprender ahora del auto. Ya los carros no son lo mismo, la filosofía es diferente, en temas de aerodinámica. En temas de cómo se maneja no está tan diferente, pero no podría decir con certeza porque no me ha tocado manejarlo”, aseguró.

Finalmente, aseguró que su único objetivo de cara a la práctica, será apoyar al equipo: “Quiero ayudar al equipo, a preparase para la clasificación y en preparaciones del auto, que todo esté bien”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUZOS: EMPRESAS LOCALES PUBLICARON REGALOS Y DESCUENTOS SI PACHUCA CONSIGUE SER CAMPEÓN DEL AP2022