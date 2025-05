¡Sin rival! Piastri y McLaren logran otra victoria contundente en el Gran Premio de Miami

No llegó la lluvia, pero el Hard Rock Stadium quedó helado. Óscar Piastri -a quien muchos consideran un nuevo ‘Iceman’ de la Fórmula 1- logró su tercera victoria al hilo en el Gran Premio de Miami, cuarta de la temporada, y reafirmó su posición como candidato a ganar el Campeonato de Pilotos.

Con mucho menos errores que su compañero Lando Norris, el piloto australiano es hoy por hoy el competidor más fuerte de la parrilla y este domingo lo confirmó en Miami Gardens. Desde la largada hasta el final de la carrera, Piastri condujo como todo un veterano y, fuera de una breve batalla con Max Verstappen, no tuvo problemas para tomar la punta y conservarla.

Piastri volvió a ganar una carrera en la actual temporada | AP

En una especie de pequeña revancha por la carrera corta, Andrea Kimi Antonelli largó mejor para mantener la P3 contra Óscar. Pero el piloto de McLaren no tardó en recuperar la posición y lanzarse al ataque contra el poleman, que mantuvo su puesto por tres vueltas, pero en el giro 14 no pudo más.

A partir de ese momento, nadie volvió a ver al australiano, que terminó con 36 segundos de ventaja sobre el tercer lugar, George Russell, y cuatro por delante de Norris.

Norris deja ir el Campeonato entre pequeños errores

Mientras que Piastri ha realizado una conducción prácticamente perfecta, su compañero de equipo sigue cometiendo pequeñas fallas que tienen grandes consecuencias. En Miami, movió un poco después que Verstappen y aunque estuvo a punto de superarlo, se fue de largo en la cuerva y cayó hasta el sexto puesto.

Norris cometió pequeños errores que le costaron caro | AP

Como es habitual en él, el británico acusó a su rival de sacarlo de la pista, pero dirección de carrera consideró que no ameritaba sanción la maniobra. Norris pudo recuperarse y aprovechó la batalla entre Piastri y Max para acercarse, pero a diferencia del australiano, se tardó más en superar al piloto de Red Bull.

Norris tomó la segunda posición en la Vuelta 17, pero la perdió inmediatamente pues no cuidó la cuerda. Finalmente, en un segundo intento dos giros más tarde, volvió a superar al actual campeón de la categoría. En este rebase Lando pudo mantener el segundo puesto para darle a los de Woking el cuarto doble podio de esta temporada.

Verstappen tuvo un par de batallas con los McLaren | X: @F1

Verstappen, solo contra el mundo, y Mercedes sigue sumando

Por cuarto año consecutivo, el poleman no ganó la carrera principal en Miami. Al igual que el año pasado en Florida, el neerlandés se defendió con uñas y dientes de McLaren, pero no pudo mantener la posición. Además, la salida de dos Virtual Safety Car no le favoreció porque le dio un par de “paradas gratis” al equipo papaya.

Y aunque llevó al máximo el RB21 para atacar a Russell en las últimas vueltas de la carrera, no fue suficiente. El británico de Mercedes, muy discretamente, sigue logrando podios que le dan a las Flechas Plateadas mantenerse en la segunda posición del Campeonato de Constructores, aunque está a la espera de una posible sanción por no respetar las banderas amarillas.

Russell finalizó en el tercer puesto | AP