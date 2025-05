Cadillac hace su anuncio oficial para F1; Checo Pérez no fue presentado

Desde hace tiempo, Cadillac fue anunciada como la nueva escudería en la parrilla del Gran Circo, sin embargo, hoy fue el anuncio oficial de su identidad. En una fiesta privada en el restaurante Queen Miami Beach, la nueva escudería se presentó ante los ojos del mundo para la siguiente temporada.

Por medio de un video frenético de un minuto y medio, Cadillac dio a conocer parte de sus colores y su logo; que es el mismo logo de la marca pero añadiendo la frase: “Formula One Team”. De igual forma, en el video, la nueva escudería asegura que es una nueva era de innovación ha comenzado en F1.

The race to 2026 begins. Join the journey.



TWG Motorsports | @Cadillac | @GM | @F1 #F1 #CadillacF1Team pic.twitter.com/HPy88wKMVO

— Cadillac F1 Team (@Cadillac_F1) May 4, 2025