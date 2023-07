¡Puso fin a la polémica! Checo Pérez explicó su interacción con Horner: 'Fue una broma'

Sergio Pérez está retomando su nivel poco a poco y ya suma su segunda carrera consecutiva entrando en el podio y pasando a la tercera Q3. Esto llega después de dos meses en los que no lograba dar una buena actuación en las Clasificaciones.

Durante la Clasificación del Gran Premio de Bélgica Sergio Pérez logró ser el tercero más rápido en el circuito por detrás de su compañero Max Verstappen y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Tras su clasificación, el mexicano tuvo una interacción con el jefe de Red Bull, Christian Horner, que causó cierta polémica.

“Fue una broma. (Horner) vino antes de la clasificación y me dijo ‘si no estás entre los tres primeros, no hablaré contigo el resto del fin de semana’. Así que estuvo hablando conmigo el resto del fin de semana”, explicó el mexicano.

Al igual que el mexicano, Horner decidió explicar su propia versión en la que reveló que está contento de haber dicho lo que dijo, pues ayudó al mexicano a ser uno de los más rápidos en el circuito Spa-Francorchamps.

“Le dije que no iba a hablar con él si no estaba entre los cinco primeros y que le apretaría una parte de su anatomía si no lo estaba. Parece que funcionó, así que tendremos que intentarlo de nuevo en Zandvoort”, comentó el directivo.

