¿Qué pasó entre Lewis Hamilton y su ingeniero de carrera en el Gran Premio de Mónaco?

La primera temporada de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari ha estado lejos de ser el sueño que esperaba el siete veces campeón de Fórmula 1. Fuera de su triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de China, el británico no ha tenido buenos resultados con los de Maranello y este fin de semana no fue la excepción en el Gran Premio de Mónaco.

Hamilton tuvo una qualy decente para finalizar cuarto, lo que hubiera permitido a la escudería italiana un mejor ataque con Charles Leclerc en la P2 contra los McLaren, en P1 y P3. Sin embargo, por una penalización el británico cayó hasta el séptimo puesto y aunque ganó dos lugares, poco brilló durante la carrera.

Hamilton ha tenido una complicada temporada con Ferrari | AP

El intercambio tenso entre Hamilton y su ingeniero

Los problemas del experimentado piloto comenzaron desde la qualy, en la cual tuvo mala comunicación con su ingeniero Riccardo Adami, quien no le avisó correctamente que llegaba Max Verstappen. Por ello, Lewis recibió la penalización en la parrilla de salida.

A este problema se sumó la comunicación por radio durante la carrera, cuando Hamilton preguntó si seguía a casi un minuto de los líderes: Lando Norris, Leclerc y Óscar Piastri. "Charles con (neumáticos) medios y los McLaren con duros, en (la curva) 16, muy cerca unos de otros luchando", fue la respuesta de Adami.

Hamilton no ha tenido buenos resultados | AP

"No estás respondiendo a la pregunta. Realmente no importa, supongo. Estaba preguntando si estoy un minuto por detrás o...", replicó Hamilton, antes de recibir un "está a 48 segundos" como respuesta final.

Finalmente, tras la carrera el piloto externó su molestia cuando Adami le confirmó que finalizó P5. "He perdido mucho tiempo en el tráfico. El resto tenemos que investigarlo. Y recoger (la goma gastada de los neumáticos) por favor".

"Sí, muchas gracias a los chicos, como he dicho, por arreglar el coche. No ha sido el más fácil de los fines de semana, pero vivimos para luchar otro día, así que... sí", señaló antes de cuestionar a su ingeniero con "¿Estás enfadado conmigo o algo?", cuando no recibió respuesta.

Fred Vasseur quitó importancia al incidente de Hamilton con su ingeniero

No es la primera vez que Hamilton está en el centro de la polémica por el mensaje en la radio del equipo. En China, pareció que el británico se negó a cambiar posiciones con Leclerc, pero posteriormente se confirmó que fue idea del heptacampeón y que fue por la edición de la transmisión que no se escuchó la interacción completa.

Sin embargo, en Miami sí hubo tensión cuando, tras seguir las indicaciones del equipo, Hamilton recibió el anuncio de que Carlos Sainz se acercaba. "¿Quieres que lo deje pasar también?", pues previamente tuvo que devolverle la posición a Leclerc.

"No es una tensión que el tipo esté preguntando algo, está entre los muros, está bajo presión, está luchando, está a 300km/h entre los muros. Estoy perfectamente y hablé con él después de la carrera, no estaba molesto en absoluto", aseguró el director de Ferrari, Fred Vasseur, por el incidente en Mónaco pero sin profundizar en los otros dos eventos.

La primera temporada de Hamilton con Ferrari ha sido complicada | AP