Verstappen sobre Checo Pérez: ‘Tenemos las mismas oportunidades'

Desde la última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dabi y tras ganar su primer título de Campeonato de Pilotos, Max Verstappen ha llenado de elogios a Sergio ‘Checo’ Pérez. Ahora, ha declarado que él y Checo tienen las mismas condiciones con Red Bull.

Después de Pierre Gasly y Albon, Red Bull pudo encontrar el corredor perfecto para la segunda monoplaza y fue el mexicano Serigo Pérez, quien tras terminar su primer año con la marca de bebidas energéticas, tuvo buenos resultados para él y para la escudería.

En entrevista para Ziggo Sport, Max ha destacado la calidad de Pérez y al ser cuestionado sobre si el mexicano era el mejor segundo o el mejor escudero, mencionó que “no me gusta decirlo de esa manera”.

“Al final tenemos las mismas oportunidades. Hay que ser respetado, pero yo no quiero que me favorezcan. No creo que lo necesite y al final no es bueno para el equipo si es así todo el tiempo”, sentenció Verstappen.

Por último, el piloto de Países Bajos habló sobre la personalidad de Checo y lo que significa tenerlo como compañero.

“Nunca pensé que sería tan increíble. Anteriormente sólo lo conocía como piloto, pero ahora que he pasado más tiempo con él, me he dado cuenta que es un gran tipo”, expresó Max.

