Yuki Tsunoda aseguró que Checo Pérez le da consejos para mejorar en sus carreras

Yuki Tsunoda, quien vive su primera temporada de Fórmula 1 aseguró que el piloto mexicano, Sergio Pérez le ha dado consejos para mejorar en sus carreras con Alpha Tauri.

"Sergio me da muchos consejos. Después de Francia o Mónaco, cuando tuve un mal fin de semana, me mandó un mensaje con algunas palabras positivas para mí y consejos y eso me motiva. Así que estoy realmente agradecido a Sergio. Y sí, por supuesto Max. Los cuatro pilotos en Red Bull tenemos una muy buena relación. Voy a seguir presionando para mejorar e inspirarme en ellos", dijo en conferencia de prensa.

Contrario a su buena relación con Checo, el japonés confesó que no recibe ningún consejo directo de su coequipero, Pierre Gasly.

"No recibí ningún consejo directo de Pierre, normalmente no hablamos de carreras, pero observo los datos, y ya sabes, puedo ver también su enfoque con la cámara a bordo o la radio y sólo observo esas cosas para mejorar y me inspiro en él. Y si hay algo que pueda tomar, siempre lo tomo", finalizó.

