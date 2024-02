Gustavo Lema sobre el partido ante Chivas: "Hubo jugadas muy claras, pero no entiendo qué pasó”

El director técnico de Pumas, Gustavo Lema, se mostró molesto con el arbitraje de esta noche en el Estadio Akron, luego de que consideró hubo jugadas muy claras que el cuerpo arbitral determinó de manera diferente, por lo que añadió tuvieron mala suerte en algunas decisiones.

“Hoy me parece que el partido era para un empate, hubo jugadas, vuelvo a decir, muy claritas, que no entiendo qué pasó, y bueno, partidos se definen con detalle. Un partido así, me parece que tuvimos la mala suerte de algunas decisiones, y se lo van a poner” señaló.

De igual manera, consideró que fue un juego parejo, en donde su equipo por momentos fue superior a Chivas, por lo que fueron momentos y jugadas claves que inclinaron la balanza para Chivas.

“Para mí fue un partido muy parejo, muy parejo, donde los detalles sabíamos que iban a marcar la diferencia. Felicitar a Chivas porque hizo un muy buen partido, nosotros creemos que hicimos también un muy buen partido. Y creo que incluso fuimos un poquito superiores. Después el resultado marca otra cosa, pero me parece que hubo jugadas claves que son las que determinaron el resultado”, concluyó.

