Copa América: Neymar y Messi, la amistad que se 'pausa' por buscar la gloria

La Final de la Copa América reunirá a una de las rivalidades más llamativas del futbol: Brasil contra Argentina, pero este duelo tendrá un ingrediente especial ya que Messi y Neymar, estrellas de ambas selecciones, tiene una entrañable amistad.

El tiempo que los atacantes convivieron en el Barcelona sirvió para forjar una conexión que va más allá de las canchas, aunque en esta ocasión el sentimentalismo quedará fuera y cada uno luchará por ganar este campeonato en el que será su primer enfrentamiento a nivel selección en la última ronda de un torneo.

Messi está a un paso de ganar su primer título con la Albiceleste y conoce a la perfección las cualidades del brasileño, por lo que sabe deben tener precaución especialmente con su excompañero de equipo: “Brasil con Neymar va a ser durísimo. Sabemos su potencial, de lo que hace Ney individualmente”, declaró tras finalizar las Semifinales ante Colombia.

Por su parte, Neymar no se contuvo al elogiar al capitán argentino de quien se refirió como el mejor jugador, incluso aseguró que si Brasil no estuviera en esta contienda por el campeonato apoyaría indudablemente a La Pulga, aunque su amistad no será impedimento para que haga hasta lo imposible por ganar su primer Copa América.

“Messi es el mejor jugador que yo vi, es un gran amigo, pero estamos en una final, y ahora somos rivales. Sé que Leo lleva muchos años en la selección buscándolo, yo era un hincha suyo cada vez que Brasil no estaba como rival, pero ahora es Brasil es el que está en la disputa y esta vez la amistad va a quedar afuera de las cuatro líneas”, dijo.

Lo que está garantizado será el espectáculo que ambas selecciones darán en esta Final y el propio Tite, seleccionador de Brasil, sabe que los reflectores estarán sobre ambos goleadores a quienes definió como sinónimo de excelencia.

"Si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi. Hablar de Messi y Neymar es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas y una altísima capacidad creativa", aseguró en conferencia.

