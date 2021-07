Scaloni previo a Final de Copa América: 'Gane o no gane, Messi seguirá siendo el mejor'

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó previo a la Final de Copa América ante Brasil que así gane finalmente un título con la Albiceleste o no, Messi seguirá siendo el mejor del mundo.

"Gane o no gane seguirá siendo el mejor de la historia. No necesita de un título para demostrarlo. Es lógico que queremos ganar el título, porque hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos estado 45 días en un régimen de burbuja, pero lo de que Leo gane o no es de segundo plano.

"Él ya demostró que es el mejor de la historia y los rivales reconocen eso", aseguró el timonel.

Scaloni dijo que, independiente de la Final, termina la Copa América orgulloso por contar con un grupo de jugadores que saben lo que es representar a su país, que hicieron un esfuerzo enorme confinados por 45 días, algunos de los cuales fueron padres en ese período, y que ya han triunfado por haber llegado hasta aquí y demostrado que quieren ganar algo.

