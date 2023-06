César Montes es uno de los jugadores mexicanos que mejor momento atraviesan en su carrera por Europa. Sin embargo, esto no se vio reflejado en el partido en el que la Selección Mexicana cayó ante Estados Unidos en la Concacaf Nationes Leagues.

Es por eso por lo que Claudio Suárez criticó la capacidad de liderazgo del 'Cachorro', al mismo tiempo que criticó la decisión de Diego Cocca de mandar a la banca por al defensor del Espanyol por Néstor Araujo.

"En este caso César Montes se lo tiene que ganar, yo todavía no lo veo como el líder porque no lo he visto como titular, creo que Diego Cocca se equivocó porque en los partidos que se tuvieron de práctica contra Guatemala y contra Camerún puso a Néstor Araujo como central de líbero como líder y luego en el partido importante ante los Estados Unidos no lo pone de titular es más ni siquiera lo lleva", sentenció el 'Emperador' en entrevista con ESPN.

El exjugador dio su punto de vista y pidió al entrenador en turno tener un cuadro base titular para que el liderazgo se empiece a notar dentro de la cancha.

"Esos detalles, yo creo que es importante que el técnico y el directivo transmita la confianza a ciertos jugadores y siempre debes de tener una base de jugadores en toda las zonas del campo para poder obtener ese sostén en el equipo", comentó.

