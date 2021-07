Tata Martino tras avanzar a Final de Copa Oro: 'Hicimos méritos para ganar el partido'

México está en la Final de la Copa Oro y a pesar de no jugar su mejor partido, Gerardo Martino consideró que su equipo hizo los méritos suficientes para avanzar por encima de Canadá.

"Anímicamente no podíamos estar bien por la situación de Jona, pero teníamos que sacar el juego adelante. Me encantaría dominar cada partido los 90 minutos pero no siempre se puede. Tuvimos cuatro jugadas de gol después del empate, con eso es suficiente para poder pensar que merecíamos ganar el partido", aseguró el Tata.

En se sentido, el estratega argentino reveló que fue el propio Dos Santos quien decidió permanecer en el seno tricolor tras comunicarse con su familia, situación que fue respetada y alabada por el timonel .

“La situación de Jonathan y lo que pasó el día de hoy, primero recibimos con una profunda tristeza la noticia, tratamos de cobijarlo entre todos, solamente él sabe lo que se siente en estos momentos tan tristes", agregó.

Por último, el 'Tata' Martino mostró su apoyo incondicional para Carlos Salcedo, quien erró un penal en la recta final que pudo ser decisivo y señaló que el cuerpo técnico le ha dado la confianza a los jugadores para que ellos decidan dentro del campo quien ejecuta un penal.

“No, ninguna, la necesidad no repetir el pateador y Carlos con todo el apoyo de sus compañeros y el nuestro tenía confianza, pero se lo atajaron, no hay ningún comentario del ejecutante.

"Los jugadores lo resuelven dentro del campo (la decisión sobre quién cobra) porque no es una cuestión de patear bien sino de confianza, ellos lo sienten así”, apuntó.

