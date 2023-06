Jimmy Lozano, contento por actuación de Santi y Henry ante Haití; destaca magia de Antuna

Contento con la actuación de sus delanteros. Jaime Lozano no dudó en mostrar su alegría por los goles que convirtieron Henry Martín y Santiago Giménez, a quienes no puede utilizar al mismo tiempo debido a que no puede quedarse sin un atacante en la banca por cualquier emergencia.

“Henry hizo un partidazo en el primero por algo, fue campeón de goleo y debía reencontrarse con el gol, es difícil elegir entre los dos porque Santi a su edad hace muchísimo y seguro, tendrá su oportunidad, el que aproveche más será el que inicio, me encantaría jugar con los dos, pero es complicado porque no tengo otro en la banca por si algo pasa”, declaró el Jimmy.

Sobre la decisión de mantener a Uriel Antuna en el once inicial, pese a que suele ser blanco de críticas, Jaime explicó sus razones asegurando que es un jugador difícil de enfrentar.

“Uriel en mi experiencia es si le das claridad, hace este tipo de partidos, a veces si no se la da no decide bien y la experiencia es darle eso, que no recorte tanto y con instrucciones precisas es más fácil todo, confío en ellos y en todos, me llena de alegría que el equipo haya hecho el partido que hizo hoy”, aclaró.

“Antuna, es Antuna, si él mantiene la regularidad, es un jugador difícil de enfrentar. Es rápido, bueno en el uno contra uno, si le das referencias claras, lo puedo hacer mejor y dar un gran rendimiento. Feliz por él, porque es el que más tenía deudas con la gente, no sé si se reconcilia, pero enseña que ha trabajado mucho y esforzándose”, comentó Lozano.

