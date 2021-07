Pescadito Ruiz sobre invitación de Guatemala a Copa de Oro: 'Por dignidad algunos no iríamos'

Guatemala ocupará el lugar de Curazao en la Copa de Oro como selección invitada, luego de que el cuadro caribeño reportara un brote de contagios de Covid-19 entre sus jugadores.

La Federación Nacional de Futbol guatemalteca ha comenzado a trabajar para conformar una escuadra para el torneo; sin embargo, el histórico exjugador chapín Carlos Ruiz se expresó en contra de la participación del seleccionado debido a la corrupión que impera entre los dirigentes de su país. ´

"De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut. Cada participante recibe $150 mil mas o menos. Dinerito que jamás llega al desarrollo del fútbol algo obvio. Pregunto ¿Qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?", ecribió el Pescadito en su cuenta de Twitter.

El conjunto chapín integrará el Grupo A junto con México, El Salvador y Trinidad y Tobago.

