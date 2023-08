¿Se acerca el fin? Lionel Messi habló sobre su futuro en el Inter Miami

Lionel Messi, jugador del Inter Miami, fue consultado sobre su retiro del futbol, en donde el argentino cerró cualquier posibilidad de colgar los botines a sus 36 años.

"Todavía no lo pienso, sinceramente. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota adentro de la cancha, competir, el entrenamiento... No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré", expresó Messi en entrevista con la MLS.

Además, el delantero de la Selección de Argentina de igual manera detalló como es que se enfoca en sus próximos desafíos, pues después de ganar la Leagues Cup buscará levantar el rumbo del Inter Miami en la temporada regular de la MLS, ya que se encuentran en el último lugar de la Conferencia Este con 18 puntos.

"Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, poco o mucho, disfrutarlo al máximo como estoy haciendo. Disfrutar de cada momento porque esto ya no vuelve", mencionó.

Ahora, el próximo título al que aspira el Inter Miami junto con Lionel Messi es en la U.S. Open Cup, pues estarán disputando la Semifinal contra el FC Cincinnati en el TQL Stadium.

