Eurocopa: Francia, con la obligación de vencer a Suiza en los Octavos de Final

La selección de Francia llegó a Octavos de Final de la Eurocopa, aún sin explotar por completo su potencial, pero si pretenden acercarse al campeonato continental deberán ejercer mayor presión ante Suiza, su próximo rival.

Las expectativas puestas en los Gallos eran altas y aumentaron luego de que terminaran como líderes del ‘Grupo de la Muerte’, además su delantero Karim Benzema, pareció haber encontrado la fórmula para volver a lucir con su país y después del doblete que marcó ante Portugal, se espera que pueda mantener el nivel.

Ahora buscarán cerrar con buenas sensaciones esta fase y dejar en el camino a Suiza, equipo que superó las eliminatorias con paso discreto pero que no debe ser subestimado, así lo consideró el seleccionador Didier Deschamps, quien destacó el poder ofensivo con el que cuentan sus contendientes.

"Es un equipo bien estructurado y tiene un buen potencial ofensivo con (Haris) Seferović, (Breel) Embolo y (Xherdan) Shaqiri. No debemos subestimarles y es un partido de eliminatoria, así que tendremos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que terminados con una sonrisa en la cara", declaró para la UEFA.

El optimismo es el mismo en ambos bandos. Los suizos saben que no pintan como favoritos en este duelo, condición que podría beneficiarles al no tener la presión de ganar, al menos así lo consideró el defensa Ricardo Rodriguez, y aunque son conscientes que el vigente campeón mundial no será sencillo de vencer, buscarán aprovechar hasta la más mínima ocasión.

"Tenemos que mantener la concentración y crear ocasiones. Todo el mundo piensa que Francia va a ganar y quizás eso sea una ventaja para nosotros. No tendremos muchas ocasiones, pero cuando las tengamos, tenemos que marcar", explicó.

