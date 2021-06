Eurocopa: Inglaterra buscará superar los fantasmas de 1996 y derrotar a Alemania

Seguro aún tiene pesadillas con aquel momento. Gareth Southgate se encaminó hacia el manchón de penalti. Lanzó y falló. Inglaterra estaba eliminada de la Euro en 1996 y Alemania avanzaba a la Final. Este martes, 25 años después, nuevamente se verán las caras, con el exdefensa como entrenador de los locales.

Para el choque de Wembley, afirma Southgate que la mayoría de sus jugadores ignoran el peso de la historia de las confrontaciones con Alemania. “Tenemos chicos que nacieron después del 2000”, comentó. “Para ellos todo esto no existe. Lo que pasó en 1990 y todas esas cosas”.

Southgate mostró a sus jugadores videos del penalti que él falló en las semifinales del Euro 96 antes de que comenzase la actual competencia.

“Está bien que lo haya hecho, que nos transmita su experiencia”, dijo el volante inglés Kalvin Phillips. “No queremos hablar mucho del asunto con Gareth por si es un tema delicado para él”.

Igual que Phillips, el lateral derecho de Alemania Robin Gosens no había nacido en 1996. “Obviamente escuché hablar de todo eso”, comentó. “Te motiva, quieres repetirlo”, añadió.

"Fue un partido increíble de jugar. Una semifinal de la EURO. Fue un verano brillante en términos de toda la experiencia con un resultado y un final que yo no quería y que el equipo no quería", declaró Southgate,

Si bien Southgate no rehúye al recuerdo, sí trata de no evocarlo tan seguida y darle su justa medida. “Me digo que el tiempo ha pasado, que a la gente ya no le importa el penalti. Y entonces estoy en la recepción de un hotel y una chica le dice a su novio: “Creo que ese es el tipo que falló el penalti”, confesó hace un tiempo.

