Eurocopa: Toni Kroos reveló la charla que tuvo con Cristiano Ronaldo en el Alemania vs Portugal

Alemania se impuso este sábado por 2-4 a Portugal en lo que significó el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Toni Kroos, excompañeros en Real Madrid.

En charla para el podcast de su hermano Félix, el centrocampista alemán reveló lo que significó volver a verse con un viejo amigo así como su charla dentro del campo.

"Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos en el vestidor todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", inició Kroos en plática con su hermano para el podcast Einfach mal Luppen.

"Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros.

“Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, pues lleva allí tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver", dijo emotivo el campeón del mundo con Alemania en 2014.