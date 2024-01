¿A Brasil? José Mourinho negó ofrecimiento pero dejó la puerta abierta

José Mourinho negó este jueves que haya recibido un ofrecimiento para tomar las riendas de la Selección de Brasil, luego que el italiano Carlo Ancelotti, principal candidato, renovara su contrato con Real Madrid.

En entrevista con RMC Sports, el director técnico de la Roma confirmó que no ha recibido ningún acercamiento, además que adelanto que no piensa en dirigir a otro equipo hasta que concluya su actual contrato con la Loba, mismo que concluye en junio de este 2024.

"Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma", indicó el estratega de 60 años, quien ha ganado dos Champions League, con Porto de Portugal y con Inter de Milan.

"Confío ciento por ciento en los propietarios de la Roma. Siempre les informé sobre las propuestas recibidas, como cuando me llamó Portugal y el club árabe en verano pasado", añadió Mou, quien este miércoles derrotó 2-1 a Cremonese en la Copa de Italia.

El equipo de Mourinho empezó abajo en el marcador 0-1 en casa, pero logró el empate gracias a Romelu Lukaku a un cuarto de hora del final. Paulo Dybala, por medio de la vía de penal, hizo el de la victoria para que la Roma avanzara a cuartos de final.

