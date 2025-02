Acta de árbitro del Osasuna vs Real Madrid contradice declaraciones de Bellingham

El encuentro entre Osasuna y Real Madrid ha generado polémica debido a las decisiones arbitrales, especialmente la expulsión a Jude Bellingham por un supuesto insulto al silbante, Munuera Montero. Una expulsión que tanto jugadores como afición no entendieron.

¿Qué dijo Bellingham?

En las imágenes del momento, se aprecia que Jude Bellingham lanzó una expresión hacia el silbante, específicamente por cómo se manejó a lo largo del encuentro. "Te estoy hablando con respeto, f*ck off (no me jod**)", dijo el inglés.

Ante los cuestionamientos de los compañeros de Jude Bellingham, el árbitro les explicó que el mediocampista le había dicho: "f*ck you (jód***)". "Me lo ha dicho a mí, luego lo ves", contestó el silbante a Vinícius Júnior, quien buscaba respuestas.

El acta de Munuera Montero

El acta del árbitro desmiente las declaraciones de Bellingham, quien aseguró que fue un error de comunicación y que realmente él no buscaba insultarlo, sino que se trata de una expresión comúnmente utilizada en su país de origen, Inglaterra.

"En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí estando a escasos metros, en los siguientes términos: "f*ck you", escribió Munuera Montero en el acta del encuentro para justificar la tarjeta roja, misma que Real Madrid buscará apelar.

