Zlatan Ibrahimovic destaca actuación de Santiago Giménez: "Es un killer"

Santiago Giménez ha causado impacto inmediato en AC Milan, equipo con el cual marcó su segundo gol este sábado. Por ello, Zlatan Ibrahimovic, directivo de los Rossoneri, elogió al mexicano.

Luego de la victoria 1-0 en San Siro ante Hellas Verona, el sueco destacó el talento del canterano de Cruz Azul, a quien calificó como un verdadero 'killer' que sabe aprovechar sus oportunidades.

Santi volvió a marcar este fin de semana con AC Milan | AP

Los elogios de Ibrahimovic a Santi Giménez

Para el asesor del equipo dirigido por Sergio Concenciao, lo importante es que Santi sigue respondiendo con presencia en el área rival. "El único hecho que importa hoy es el gol, es un killer, cuando entra al área tiene la posibilidad de hacer un gol".

"La cualidad de Giménez es estar listo dentro del área, tener paciencia, esperar el momento, debe ser peligroso para usar sus cualidades dentro del área. Más que anotar, debe jugar bien", declaró en entrevista con ESPN.

Santi destacó que está viviendo un sueño | AP

Ibra destacó que el aporte de 'Bebote' no solo ha sido dentro del campo, sino también fuera de el. “Ha causado un gran impacto, tanto dentro como fuera del campo".

"Es su segundo gol en el segundo partido que juega en el campeonato italiano, está bien, es muy feliz. Estamos tratando de que él esté bien tanto como sea posible. La escuadra lo ayuda y él ayuda a la escuadra”, destacó.

Santi volvió a marcar con AC Milan este sábado en la Serie A | AP

Por último, cuando refirieron a sus palabras de la semana pasada, Zlatan aseguró que no es que el mexicano le recuerde a sí mismo. "No dije que me recuerda a Ibra, pero sí que es tan fuerte como Ibra. ¿A quién me recuerda? A Santiago Giménez. No se puede comparar con otros".

"Tenemos que ayudarlo a hacerlo bien; también es nuestra responsabilidad. No es fácil venir a Italia y rendir de inmediato, especialmente en el Milán, uno de los clubes más grandes del mundo. Estamos aquí para ayudarlo, para que disfrute del juego y para que obtenga resultados", añadió en entrevista con DAZN.

Ibra elogió a Santi | INSTAGRAM

¿Cuándo juega de nuevo Santiago Giménez con AC Milan?

El próximo encuentro de los Rossoneri será nuevamente en San Siro, donde los de Sergio Concenciao buscarán remontar el 0-1 que sufrieron ante Feyenoord en la ida de los Playoffs de la Champions League.

Mientras que en la Serie A volverán a escena el sábado 22 como visitantes a Torino, en el Estadio Olímpico de Turín.

Santi le dio la victoria a AC Milan este sábado | AP