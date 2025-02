Santiago Giménez asegura que está "viviendo un sueño" tras marcar con AC Milan en San Siro

Santiago Giménez está viviendo el sueño. Así lo declaró en entrevista con ESPN, luego de guiar a AC Milan a su victoria 1-0 contra Hellas Verona este sábado en la Serie A.

Fue el primer gol del mexicano en San Siro, segundo en el torneo de la liga italiana, con lo que Giménez confirma los motivos por los que los Rossoneri se fijaron en él para este mercado de invierno.

¿Qué dijo Santi Giménez tras su gol ante Hellas Verona?

El canterano de Cruz Azul enfatizó que atraviesa un momento soñado, en el cual ha contado con el apoyo de todos. "Agradecido con Dios por que me esta dejando vivir un sueño increíble".

Santi destacó que está viviendo un sueño | AP

"Es muy bonito cuando lo vives, el profe, mis compañeros, la afición, me han empujado mucho, me han dado mucho poder y eso se refleja en la cancha y en la confianza que me dan", declaró el mexicano.

Por otra parte, externó su confianza en darle la vuelta a la eliminatoria en Champions League. "Vamos paso a paso, el martes es un partido crucial donde un club como el AC Milan tiene que pasar de ronda; este club crece, vamos a esperar al Feyenoord con todo".

Santi volvió a marcar con AC Milan este sábado en la Serie A | AP

¿Cuándo juega de nuevo Santiago Giménez con AC Milan?

El próximo encuentro de los Rossoneri será nuevamente en San Siro, donde los de Sergio Concenciao buscarán remontar el 0-1 que sufrieron ante Feyenoord en la ida de los Playoffs de la Champions League.

Mientras que en la Serie A volverán a escena el sábado 22 como visitantes a Torino, en el Estadio Olímpico de Turín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Bayern se aferra a empate contra Leverkusen para mantenerse como líder en la Bundesliga

Santi le dio la victoria a AC Milan este sábado | AP