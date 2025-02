Carlo Ancelotti justifica a Bellingham tras su expulsión: 'No ha entendido bien inglés'

Real Madrid volvió a dejar puntos en LaLiga y abrió la puerta para que Atlético de Madrid y Barcelona los superen en la clasificatoria. El equipo merengue empató en su visita a Osasuna, en un partido que, para los integrantes del Real Madrid, dejó polémica arbitral.

En este partido, el conjunto merengue dejó ir varias oportunidades claras de gol, además, el empate de Osasuna llegó por la vía penal, sin embargo, para el conjunto blanco lo más polémico del juego fue una roja directa a Jude Bellingham por reclamar.

Expulsó a Bellingham | AP

El mediocampista inglés vio la tarjeta roja al minuto 39 dejando a su equipo con un jugador menos por casi una hora de juego. Tras el partido, Carlo Ancelotti habló de dicha acción asegurando que, su futbolista ‘no hizo nada para ser expulsado’.

"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo. Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", comentó en conferencia de prensa.

Justificó al volante | AP

Carvajal se une a las críticas

A pesar de no estar en el terreno de juego por una fuerte lesión en la rodilla, Dani Carvajal estuvo apoyando a su equipo desde su hogar, y tras la expulsión a Bellingham no dudó dos veces en comentar su malestar.

A través de redes sociales, aseguró que en los últimos partidos han recibido decisiones polémicas y contra Osasuna "Esta vez ha tocado expulsión"

Criticaron el arbitraje | AP

