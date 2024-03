Acusan al periodista Fabrizio Romano de difundir rumores sobre jugadores a cambio de dinero

Fabrizio Romano se ha convertido en uno de los reporteros estrella en los mercados de traspasos del mundo del futbol cada vez que llega verano o invierno.

Su ya popular frase "here we go" para confirmar una información, normalmente sobre un fichaje o una renovación, es uno de los mensajes que a los aficionados les hacen pensar que el acuerdo del que se hable ya está cerrado.

El medio danés Tipsbladet acusó a Fabrizio Romano de ser "portavoz de las agendas que quieren imponer los agentes" y recibir dinero a cambio de publicaciones en sus redes sociales. Estas declaraciones surgen de una supuesta investigación del medio, después de que el periodista italiano habló de la situación de un jugador del Copenhague.

"Roony Bardghji, el extraño caso de uno de los mejores talentos de Europa. De ser pichichi con 10 goles del Copenhague a… cero minutos en los primeros partidos de 2024. La razón es que Bardghji no tiene intención de firmar un nuevo contrato a largo plazo y, a partir del verano, solo le quedarán 18 meses de contrato con varios clubes importantes siguiéndole", compartió Fabrizio Romano. Esta información la desmintió el Copenhague e inició la investigación del medio danés.

De acuerdo con Tipsbladet, se trataría de una estrategia de publicidad que realiza el periodista con la empresa 'Memmo' como intermediaria. Las supuestas 'tarifas' de Fabrizio Romano rondan los mil dólares por un post en sus redes sociales y 6 mil por realizar un vídeo.

