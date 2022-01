Adama Traoré tras su fichaje: 'Estoy contento de que Xavi haya confiado en mí'

El nuevo jugador del Barça, Adama Traoré, explicó que está "muy contento" de que "Xavi haya confiado en él" tras oficializarse su llegada como cedido hasta final de temporada, con opción de compra no obligatoria para la entidad azulgrana.

"Tengo la oportunidad de aprender de un entrenador que es una leyenda en este club y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador. Lo más importante ahora es hablar con Xavi para saber qué es lo que quiere de mí", añadió en este sentido el extremo en declaraciones a los medios del club.

Adama regresa al Barça después de haberse formado en La Masia y haber llegado a disputar cuatro partidos con el primer equipo. Pero en el verano de 2015 puso rumbo a la Premier League, donde jugó en el Aston Villa, el Middlesbrough y el Wolverhampton Wanderers, equipo en el que ha jugado hasta ahora y que lo tiene en propiedad.

"Las cualidades que me han traído hasta aquí son las que siempre he tenido. Evidentemente, he crecido como jugador después de todo este tiempo, pero la gente de la cantera ya sabe cuáles son", dijo el nuevo futbolista azulgrana, que será presentado el miércoles en el Camp Nou sin público.

