Didier Drogba: Aseguró que actualmente no existe un futbolista que sea superior a otro

Para el tetracampeón de la Premier League y leyenda del Chelsea, Didier Drogba, no hay un jugador que pueda elegir como el mejor de la actualidad.

El máximo goleador histórico de la Selección de Costa de Marfil, destacó las habilidades del portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski, a quienes puso en la misma balanza.

"Podrías ser el mejor ahora y luego mañana alguien más actuará y será el mejor. Estoy tratando de ver esto a largo plazo, así que lo mejor para mí es ser consistente en anotar goles, jugar bien, estoy pensando en jugadores como Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, pero hay muchos más, así que es difícil escoger a uno.

“Messi tiene habilidades que Cristiano no tiene, y Ronaldo hace cosas que Messi no puede hacer y Lewandowski está anotando goles que esos dos jugadores no pueden anotar o que podrían pero no bajo la misma base. Depende de dónde juegas, cómo juegas, así que es difícil escoger quién es el mejor jugador", declaró Drogba en una charla con periodistas previo a la primera carrera de la octava temporada de la Formula E.

Rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, “Didi” destacó el nivel de juego de Alemania que, a su parecer, ha sido el más constante en los últimos 10 a 15 años.

“Solo tienes que ver cómo es el rendimiento del Bayern Munich, pero no sólo de ellos, sino que también de todos los demás equipos como el Borussia Dortmund. Es una consecuencia post a la Copa del Mundo en 2006; de ahí, los estadios, la calidad del juego, la base e intensidad del juego ha mejorado, y por eso pienso que es una de las Ligas mejor establecidas en el mundo”, expuso el exfutbolista de 43 años de edad.

