¡Agresión en el futbol de Irlanda del Norte! Portero empuja al recogepelotas en pleno partido

Un momento desagradable se vivió en el viejo continente, donde está involucrado un jugador y un niño. En un partido, de la Primera División de Irlanda del Norte, el portero, Jack McIntyre, empujó de una mala manera al niño que se encarga de pasar los balones en el partido.

La agresión, ya le está dando la vuelta al mundo, donde hasta la policía ya está inmiscuida en el asunto. El niño, le pasó el balón de una buena manera, sin embargo, el portero del Carrick Rangers, agredió al niño sin razón aparente.

Por esta acción, la música de viento no se hizo esperar -ya que Carrick Rangers era visitante en el encuentro- y los aficionados abuchearon al arquero. El árbitro del encuentro, no se dio cuenta de la acción y no sancionó con ninguna tarjeta al cancerbero.

La policía del país europeo, lanzaron un comunicado, donde informaron que recibieron una alerta por una agresión en un partido de futbol. Por su parte, la Federación de Futbol de Irlanda del Norte, ya está tomando cartas en el asunto.

¿Quién es Jack McIntyre?

El arquero es un jugador joven con 22 años, pero ya tiene varios equipos en su andar. Formado en canteras de equipos ingleses, como Manchester City, nunca ha logrado estar en un equipo importante, destacando solo pequeños clubes en su carrera.

