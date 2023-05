Ajax niega festejos por el título del cuadro femenil en las calles de Ámsterdam

El Ajax se negó a festejar públicamente el título de Eredivisie conseguido por el equipo femenil. A pesar de que lograron esto después de cinco años, la directiva del equipo holandés señaló que no hay ambiente para fiestas dentro de la institución, debido al mal rendimiento del equipo varonil.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, ofreció al club la zona de Leidseplein para el homenaje al equipo femenil del Ajax por la Eredivisie conseguida. A pesar de haber aceptado en un principio, la directiva decidió rechazar definitivamente la oferta.

"No apoyamos ni el momento, ni el lugar del homenaje", fue la frase del portavoz del club con la cual rechazaron que se llevara a cabo la celebración.

Una de las razones para no realizar la "fiesta" es que el campeonato lo consiguieron el 7 de mayo. Dos semanas y media después, ya sin la efusividad de haber logrado el título nacional y el entorno en general, hace que la directiva no quiera festejos, ya que según ellos, no habría mucha participación de la gente, algo que se vería mal para la imagen del club.

Tras encontrarse en tercer lugar y sin saber quien será su DT la próxima temporada en el equipo varonil, juegan un papel importante en la afición de incertidumbre, lo que provoca que el club exprese que no hay ambiente para una celebración.

Ante esto, la capitana del Ajax Femenil, Sherida Spitse, dijo que "si los hombres reciben un homenaje cuando son campeones, también deberíamos recibir uno".

De igual forma, la alcaldesa y el regidor de deportes, Sofyan Mbarki, se mostraron decepcionados ante la negación del club y dijeron que es imposible organizar la ceremonia sin la cooperación del club.

