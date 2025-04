Al-Qadisiya vs Al Nassr EN VIVO Julián Quiñones vs Cristiano Ronaldo en la Liga Árabe

Este viernes la Liga Profesional Saudí tendrá un partido especial para la afición mexicana. El delantero nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, se medirá a Cristiano Ronaldo en el compromiso entre Al-Qadisiya y Al Nassr.

El equipo del 'Bicho' tiene pocas oportunidades de pelear por el campeonato. Sin embargo, no bajará la intensidad, ya que también busca clasificar a la Liga de Campeones de la AFC. Mientras que Quiñones y compañía todavía aspiran a pelear por un lugar en la Liga de Campeones 2. Por ahora, ese boleto es precisamente para Al Nassr, que tiene cinco puntos de ventaja sobre Al-Qadisiya.

