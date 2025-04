Hansi Flick lanzó ‘dardo’ a la LaLiga por el apretado calendario: “Es una broma”

El FC Barcelona pasa por un gran momento, después de conseguir su pase a Semifinales de Champions League y liderar LaLiga. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues para Hansi Flick, entrenador del club blaugrana, hay varios puntos que esclarecer.

En conferencia de prensa, el estratega alemán, se mostró bastante molesto por el tema del calendario y horarios del futbol español. Flick, comentó su molestia con respecto al partido ante Valladolid, pues para el timonel teutón, dicho partido los deja con pocos días de descanso para su encuentro de Copa de Campeones ante el Internazionale.

Hansi Flick en conferencia de prensa | AP|

“No quiero quejarme ni generar excusas. Sólo lo he comentado. No jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. Pero ¿por qué no jugamos a las 16:00 horas o a las 18:00? Quiero ver al que lo decide. Es una broma. Si tenemos éxito, es bueno para LaLiga…Cada Federación, como la Bundesliga, se preocupa por los clubs, aquí no. No tienen ni idea de lo que significa para los jugadores”, comentó Flick.

Hansi Flick hizo énfasis en el tema del calendario cuando fue cuestionado sobre su próximo encuentro de liga ante Celta de Vigo. "¿Sabes cuántos partidos hemos jugado en estas dos últimas semanas? Tenemos la misma situación que acabamos de vivir de cara al partido de Milán. Llegamos tarde, a las tres, durmiendo a las 5. Esto pasa aquí. En cada liga se protegen a los clubs cuando se juega la Champions. No tenemos tiempo de descansar.”

Hansi Flick en conferencia de prensa | AP|

No es la primera queja a la RFEF

Parece mentira, pero no es la primera vez que alguien alza la voz por el apretado calendario de los equipos ibéricos.

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid ,también llegó a ‘cargar’ contra la liga y federación por el poco tiempo de descanso que tuvieron los jugadores de la Casa Blanca. El italiano comentó, que todo eso iba a generar estragos en sus pupilos; como lo habló Flick.

Hansi flick, entrenador del FC Barcelona | AP|

