Albiol sobre Vinícius: ‘Si lo hubiera golpeado, no se levanta y le saco sangre’

Raúl Albiol, central del Villarreal, aseguró que no fue penalti el golpe fortuito que tuvo con el brasileño Vinícuis Jr. al que dijo que en caso de haber golpeado ‘no se levanta’ y lo habría sacado del campo.

“No le veo venir y si le hubiera golpeado no se levanta, le hago sangre, seguro. Ha sido un choque y se ha levantado. Ahora hablarán de penaltis, igual que en la ida, pero ha chocado con mi hombro nada más. Si le llego a darle un codazo se sale del campo, seguro. Se levantó enseguida, no tenía nada y él me lo ha reconocido”, dijo para Movistar.

La acción de Marco Asensio sobre Ibarra, un pisotón que provocó que el Submarino Amarillo pidiera la expulsión, no la vio en directo Albiol. “La de Asensio no la he visto, pero si el VAR no ha llamado es que no era roja”.

El central valoró el punto obtenido ante el líder de LaLiga. “Una parte para cada equipo, hemos podido ganar la primera parte, pero en la segunda han tenido ocasiones claras y hemos sufrido. El punto hay que darlo por bueno, es lo que tiene el Real Madrid, es líder y un gran equipo, si no aprovechas tus ocasiones al final sufres”.

“Son un gran equipo y es normal que te someta, hemos bajado un pelín físicamente en la segunda parte, ellos son jugadores de mucha calidad, nos han hecho correr mucho. Es un punto bueno. Estamos por detrás de los puntos que queremos, pero llevamos una buena línea y el empate es para estar contentos”, finalizó.

