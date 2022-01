Alexis Sánchez: "Si me dejan jugar soy un monstruo"

El chileno Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milan y autor del gol crucial que le dio el triunfo a Los Negriazules frente a Juventus en la Supercopa de Italia, aseguró que cuando lo dejan jugar en un "monstruo".

“Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo.

“A mí me dicen ‘te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos’. Y yo digo ‘me haces sufrir’. Yo siempre he sido un león”.

El Niño Maravilla fue elegido como el Jugador Más Valioso del partido que cerró con un marcador 2-1, con goles de Martínez y Sánchez para el Inter y McKennie para la Juventus.

