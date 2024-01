Almería arremetió contra LaLiga tras difundirse audios del VAR

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) difundió los audios del VAR en la polémica remontada de Real Madrid ante Almería. Sin embargo, esto solo provocó mayor molestia en el equipo de Andalucía, que continuó criticando las decisiones de los silbantes.

La jugada que publicó la RFEF en su cuenta de X corresponde al tanto de Vinicus Junior, mismo que representó el empate para los Merengues, y que generó polémica por una posible mano del brasileño. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández.

"Le da en el hombro derecho, ahí la tienes", dice Hernández Hernández, que además recalcó: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque". Pero el colegiado a pie de césped Hernández Maeso no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay".

¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV? https://t.co/tGc8fTusvu — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta", se observa en el video, mismo que la cuenta de Almería compartió para quejarse.

"¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV?", nuevamente en referencia a lo que consideraron un robo en el Estadio Santiago Bernabéu.

