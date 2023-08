Almería vs Real Madrid ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Jornada 2 de LaLiga?

Real Madrid visita al Almería en la Jornada 2 de LaLiga. El equipo merengue llega tras vencer al Athletic de Bilbao en su debut en el torneo, pero con bajas importantes. Almería, por su parte, cayó ante Rayo Vallecano.

Ahora el Real Madrid buscará sobreponerse a las bajas de Thibaut Courtois, quien nuevamente será reemplazado por Andriy Lunin y la baja de Eder Militao, quien salió lesionado en el partido pasado.

El partido se llevará a cabo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, mejor conocido como el Power Horse Stadium, a las 11:30 horas del centro de México y su transmisión será en exclusiva por SKY Sports.

Cabe destacar que el Almería no sólo no ha vencido al Real Madrid, sino que no saca un solo punto ante el conjunto Blanco desde el 2011 cuando empataron en casa 1-1. Desde entonces los madrileños suman siete victorias, incluyendo cuatro goleadas.

Ahora el Real Madrid buscará continuar con el buen paso en busca de volver a ganar LaLiga, misma que se les escapó el año pasado, mientras que el Almería estará buscando evitar el descenso por segundo año consecutivo.

Real Madrid vs Almería

Fecha: sábado 19 agosto 2023

Horario: 11:30 horas del centro de México

Estadio: Power Horse Stadium

Transmisión: Sky Sports

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR SERÁ PRESENTADO CON EL AL-HILAL ESTE SÁBADO Y JUGARÁ SU PRIMER PARTIDO