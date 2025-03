Álvaro Morata confiesa que se arrepiente de dejar a Atlético de Madrid

El delantero español, Álvaro Morata habló sobre la decisión que tomó para dejar al Atlético de Madrid e ir a Milan. El ahora artillero de Galatasaray reconoció que si pudiera regresar el tiempo, se quedaría en el cuadro Colchonero.

X: @AlvaroMorata

“Si pudiera regresar el tiempo, no dejaría al Atlético de Madrid. En verano tuve que pensarlo mejor, pero ahora no tiene sentido cambiarlo. Todo este asunto me preocupaba durante la Eurocopa”, dijo Morata.

La relación de Morata y Diego Simeone

Morata mencionó que su prioridad era sentirse valorado, algo que Diego Simeone le ofrecía, por lo que su agente y su padre le intentaron hacer ver que cometía un error con la decisión de irse al futbol italiano con Milan.

X: @AlvaroMorata

“Necesitaba sentirme valorado y querido, y el Cholo Simeone me quería de verdad. Mi padre y mi agente me dijeron que estaba cometiendo un error”, agregó Álvaro Morata.

Números de Morata

Con Milan disputó 25 partidos, en los que anotó seis goles y sirvió dos asistencias. En Galatasaray lleva seis encuentros, tres anotaciones y una asistencia.

También te puede interesar: Fiorentina recibe castigo de la Serie A por mosaico ofensivo hacia juventus

X: @AlvaroMorata