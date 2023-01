Ancelotti celebra la remontada del Real Madrid: 'Sí, hemos vuelto, la reacción ha sido espectacular'

Real Madrid remontó al Valencia en la Copa del Rey, y tras el triunfo, Carlo Ancelotti aseguró que el equipo ya regresó y se encontró en el campo, pues demostró un gran carácter para salir con la victoria.

“Sí, hemos vuelto. La primera parte no fue tan buena y resultó inesperada. Es difícil cambiar la dinámica, pero el equipo ha tenido carácter y personalidad. Nos da mucha confianza esta segunda parte: no nos rendimos, luchamos todos los balones”, dijo en conferencia de prensa.

Ancelotti reconoció su enojo por cómo venía jugando su equipo, quien perdió la Supercopa de España ante el Barcelona y recalcó que no se pueden permitir jugar como lo hicieron en ese partido y en la primera parte ante el Submarino Amarillo este jueves.

“Estaba muy enfadado porque en los duelos no hemos sido contundentes y así se lo he dicho al equipo, que estaban a tiempo para despertar y lo han hecho muy bien. No podemos jugar como en la primera parte, pero la reacción ha sido espectacular porque este escudo nunca se rinde”.

Finalmente, Carletto le dio el crédito a Dani Ceballos y Marco Asensio en el triunfo del Real Madrid. “Ceballos y Asensio han cambiado la dinámica del partido porque pusieron más calidad y energía, fueron determinantes para darle la vuelta al resultado”.

