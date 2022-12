Ancelotti: 'De mi boca no saldrá que Messi es el mejor de la historia'

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, señaló previo al juego que tendrá Real Madrid vs. Valladolid que de su boca jamás va a salir que "Messi es el mejor de la historia".

Y es que el italiano fue cuestionado sobre el Mundial, en donde Argentina quedó campeón liderado por un Messi que mostró una de sus mejores versiones de toda su carrera en Qatar 2022.

"Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia", afirmó Ancelotti.

Y es que 'Carleto' además dirige al Real Madrid, una escuadra a la que Lionel Messi hizo mucho daño durante su carrera con el FC Barcelona, en donde impuso todos los récords posibles.

Real Madrid regresará a la acción este viernes cuando enfrente al Real Valladolid en la reanudación de la Liga de España, un día antes del Año Nuevo.

