Ancelotti no se desmotiva tras el empate ante Rayo: 'Puede ser un paso positivo para ganar la Liga'

El líder Real Madrid no pudo mantener una madrugadora ventaja y se conformó el domingo con un empate 1-1 en su visita al Rayo Vallecano en la Liga de España. Sin embargo, Carlo Ancelotti no se desmotiva a pesar de no sacar el triunfo.

A pesar de dejar 3 puntos en su visita a Vallecas, el entrenador merengue consideró que el empate es algo positivo para el equipo, por el buen funcionamiento, especialmente durante los primeros minutos del partido

“No empezamos bien el partido, pero duró poco. Luego marcamos, se anuló otro por poco, un palo de Valverde. Hasta el penalti jugamos muy bien, luego cambió todo, fue otro partido, con muchos duelos y no era sencillo buscar ideas. El empate no nos deja un buen sabor,” señaló Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa, posterior al enfrentamiento en Vallecas.

Asimismo, el DT consideró que fue importante no terminar perdiendo, algo que a final de temporada les podrá ayudar para poder conseguir el título una vez más.

“Todos los partidos los tenemos que ganar, pero para ganar LaLiga, los que no puedes ganar, no los pierdas. A veces hay empates que duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para ganar la Liga”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL REEMPLAZO DE MBAPPÉ? MARCUS RASHFORD ES OPCIÓN PARA LLEGAR A PSG