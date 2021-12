Ancelotti: 'Real Madrid puede luchar por la Champions, hay un compromiso que no se tenía'

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, resaltó el "compromiso" mostrado por su equipo para derrotar al Inter y lograr el primer puesto de grupo, y aseguró que pese a que defensivamente no ve a su equipo preparado para defender a campo abierto, por "calidad" pueden optar a conquistar la Liga de Campeones.

"El equipo está muy bien, no le quiero pedir más. Es verdad que a veces no presionamos demasiado arriba y ponemos bloque defensivo bajo porque estamos cómodos. No tenemos centrocampistas que puedan defender en campo abierto y hay que bajar un poco, a veces no es tan estético pero lo estamos haciendo muy bien", valoró en rueda de prensa.

"Tenemos la calidad para ganar la Liga y para competir la Champions. Hay equipos más intensos que nosotros, pero cada uno tiene su cualidad. Nosotros no somos intensos en el aspecto defensivo, no podemos defender a campo abierto, pero tenemos mucha calidad y mucho compromiso", añadió.

El Real Madrid certificó este martes su clasificación a Octavos de Final de la Liga de Campeones, como primero del Grupo D, al vencer en el Santiago Bernabéu al Inter (2-0) gracias a los goles del alemán Toni Kroos en el minuto 17 y de Marco Asensio en el 79'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XAVI HERNÁNDEZ: 'NO ES UN MILAGRO GANARLE AL BAYERN MUNICH'