Ancelotti sale en defensa de Mbappé tras críticas por desempeño contra Atlético de Madrid

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, salió en defensa de Kylian Mbappé, quien recibió muchas críticas por su actuación en el juego de ida de los Octavos de Final de la Champions League contra Atlético de Madrid.

En conferencia de prensa, el técnico merengue aseguró que "es normal" que los futbolistas como Mbappé presenten altibajos a lo largo de la temporada, dejando en claro que no existen preocupaciones por su desempeño.

Mbappé en el partido contra Atlético de Madrid | AP

Además, explicó que, tanto el club como él, están contentos y satisfechos con lo que ha hecho el astro francés.

"Contra el Atlético no hizo lo que hizo contra Manchester City. A nivel general, lo está haciendo muy bien. Estamos muy contentos con él, pero tenemos que tener en cuenta, y él lo sabe, que no siempre se puede estar en el mejor nivel. Contra el Atlético no fue su mejor versión. Es normal que un jugador de calidad tenga altibajos."

En lo que va de la campaña, Mbappé ha disputado 41 compromisos en todas las competencias, registrando 28 goles y 5 asistencias.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Trump pone en aprietos a Infantino tras pregunta sobre Mundial 2026