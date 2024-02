El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no tardó en responder a las controvertidas declaraciones de Xavi Hernández, técnico del Barcelona, quien recientemente afirmó que LaLiga "está adulterada por completo".

Ancelotti, conocido por su elegancia y serenidad, rompió su silencio para abordar directamente las críticas del timonel Blaugrana.

"Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al futbol español. No me preguntes más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales", respondiendo a los juicios emitidos por Xavi.

Ancelotti, que mantuvo una buena relación profesional con Xavi antes de estas declaraciones, mostró su decepción ante las palabras del entrenador catalán. La polémica se desató después del encuentro entre el Real Madrid y el Almería, donde Xavi expresó su descontento con las decisiones arbitrales tomadas con la intervención del VAR.

Las tensiones entre ambos equipos se intensificaron aún más cuando se le preguntó a Ancelotti sobre las acusaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. El entrenador italiano mantuvo su postura firme, reiterando: "No bajo a este nivel". Ancelotti dejó claro que prefiere centrarse en su trabajo y en el respeto al futbol, evitando caer en provocaciones o discusiones que considera impropias para profesionales.

