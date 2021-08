Ancelotti sobre el estado de Hazard: 'No está en su condición óptima pero está cerca'

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, resaltó el buen estado de Eden Hazard, que regresa al estadio donde recayó de su lesión de tobillo y le hizo pasar por el quirófano, y aseguró que el belga "no tiene miedo de ir al choque".

"Hazard lo está haciendo bien, no está en su condición óptima pero está cerca, trabaja bien, ha hecho todos los entrenamientos luchando y compitiendo. No veo a un jugador que tiene miedo de ir al choque sino a uno que tiene ganas de mostrar su calidad", defendió.

El técnico italiano centró su discurso en lo deportivo, sin entrar a cuestiones sobre Kylian Mbappé y descartando, como hizo en redes sociales, un interés por el regreso de Cristiano Ronaldo.

"Para aclarar, con el club hablamos todos los días. La idea que tiene el club sobre el futuro de esta plantilla es la misma que tengo yo", manifestó.

"El tema de Cristiano se ha acabado porque después de que he contestado a los rumores quería aclarar que la idea del club sobre el futuro es la misma que tengo yo, miramos adelante. Todo el mundo del Real Madrid le tiene cariño y yo también. Me ayudó mucho a ganar títulos. Le deseo lo mejor", añadió.

De esta manera, logre o no la directiva madridista la llegada de Mbappé en el último momento del mercado, Ancelotti defendió la plantilla de la que dispone para pelear por todo. "De verdad no me importa lo que va a pasar los próximos días porque tengo una plantilla muy buena y fuerte que tengo muchas ganas de entrenar con felicidad. Esperamos estos días, centrado en el equipo que tengo".

Además, defendió el buen ambiente que se respira en el vestuario, una de las claves para poder tener éxito. "El ambiente es muy bueno porque los jugadores están motivados y centrados en el trabajo. Evidentemente en el vestuario no se habla del mercado, solo de los partidos para prepararlos bien. Colectivamente trabajamos en crear una buena atmósfera en el vestuario. Ahora la tenemos y espero que esté por mucho tiempo".

