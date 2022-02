Ancelotti tras eliminación del Real Madrid en Copa del Rey: 'La crítica es bienvenida, me despierta'

El técnico italiano del Real Madrid, dio la bienvenida a la crítica que ha recibido tras la eliminación de último minuto de su equipo en la Copa del Rey, reconoció que con sus decisiones "a veces aciertas y otras te equivocas" y confesó que se siente "más vivo" cuando enfrenta malos momentos.

Posterior al sentimiento de responsabilidad absoluta tras lo sucedido en San Mamés, Ancelotti taló acorde a la frase 'la derrota tiene cien padres, pero la derrota es huérfana', pues el costo quedó dirigido a perder el primer título del curso.

"Es verdad, pero estoy acostumbrado, tengo ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid, que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, pero lo agradezco porque me tiene más vivo", dijo en rueda de prensa.

"Estoy acostumbrado a esto, a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid. Es bastante normal en nuestro trabajo, nada nuevo", completó.

Parte de las decisiones que protagonizan la crítica, fue su enfoque por hacer jugar de titular al brasileño Vinícius, aún con el cansancio que arrastraba, pero no la ausencia de minutos a Eden Hazard ni Gareth Bale.

