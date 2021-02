Ander Herrera: 'Sin Neymar perdemos a un líder natural'

Antes de la baja de Neymar con el París Saint-Germain, el español Ander Herrera no se atrevía a poner a su equipo como favorito en la eliminatoria contra el Barcelona. "Cuando al otro lado está Messi, como mucho está al 50-50". Con la baja del brasileño, el exjugador del Athletic de Bilbao y del Zaragoza reconoció en entrevista con EFE que pierden "un líder".

"Perdemos a un líder natural. En los momentos difíciles sabemos que le damos el balón a él y algo puede pasar, incluso cuando el equipo está sufriendo. En partidos como contra el Barcelona, en los que no tienes el balón, sabes que tienes a Neymar para que te dé una salida. Además, también mete miedo al rival cuando jugadores de este calibre están enfrente", confesó Herrera

A pesar de que Herrera admitió que Neymar es una pieza importante para el equipo los jugadores con los que cuenta el París Saint-Germain pueden dar la cara.

"Somos futbolistas del PSG. Preparemos el partido con las armas que tengamos. El año pasado también tuvimos partidos sin Kylian (Mbappé) o Ney y dimos la cara. Ney es importante, pero tenemos un buen bloque y un buen grupo de futbolistas que pueden asumir ese rol de líder", comentó.

Sobre los Octavos de Final de la Champions League que tendrá el PSG en contra del Barcelona, el futbolista español recalcó que no se sienten favoritos, sobre todo por la presencia de Messi en el conjunto blaugrana

"No me siento favorito. Una eliminatoria en la que uno de los dos equipos tiene a Messi, como mínimo está al 50-50. Aunque ahora mismo no esté haciendo la mejor temporada de su historia es el Barcelona y al final, muchas veces, los escudos y las camisetas ganan partidos y eliminatorias" agregó Ander.

"Si ellos tienen el balón son peligrosos, tendremos que tener mucho cuidado. Pero, por otro lado, no nos viene mal, porque tenemos gente muy rápida, podemos hacer los contragolpes con más espacio. Vamos a ver si ellos se atreven a tirar la línea muy adelante", finiquitó sobre el próximo duelo ante el Barcelona.