Andrea Pirlo sobre Messi: 'Más que futbolístico, probablemente tiene un problema mental'

Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, realizó un análisis previo al encuentro que tendrá ante el Barcelona por la Champions League y entre los puntos que tocó destacó su observación sobre el momento que atraviesa Lionel Messi, de quien aseguró que se trata de un tema mental y no futbolístico.

"Esta en un momento especial de su vida, no de su carrera, porque ha tenido algún problema este verano. Si se quedaba en el Barca o no, pero durante los partidos siempre ha demostrado su valor. Más que futbolístico, probablemente tiene un problema mental, pero no quiero entrar, no nos toca a nosotros. Messi es un fenómeno y lo ha demostrado", comentó Pirlo para Marca.

Sobre el reencuentro que vivirán Messi con Cristiano Ronaldo en una cancha, Pirlo adelantó que sería un error determinar quién es el mejor.

"Sería un error decir que uno es mejor que el otro. Siguen dando espectáculo, se reparten Balones de Oro y están haciendo disfrutar a millones de aficionados. Han hecho mucho por el futbol", declaró.

La Juventus buscará encajar tres goles para avanzar cómo primeros de su grupo y aunque parece que será una misión complicada, el técnico bianconero destacó que las sorpresas que se han presentado en Champions.

"La Champions ha demostrado que hay sorpresas. Pero este es un campo difícil, es un estadio duro. Con nuestro conocimiento podemos hacerle daño al Barcelona. En la Ida nos anularon tres goles. Hay todos los ingredientes para hacer un buen partido", dijo.

