Anelka: 'En el Real Madrid no pude mostrar toda mi calidad y eso me frustró'

Nicolas Anelka llegó el Real Madrid en 1999 como una estrella del futbol mundial, pero la presión era tanta, que no pudo explotar al cien por ciento su calidad.

"Durante mi etapa en el Real Madrid no pude mostrar toda mi calidad. Tenía mucha presión y solo pude demostrar entre un 40 y un 60 por ciento de mi calidad. Eso me frustró bastante y por eso no lo hice bien en el Real Madrid", mencionó para Movistar+.

El exfutbolista francés también contó un poco de la pesadilla que vivió desde su llegada a la Casa Blanca, empezando por el idioma.

"Todo era nueva. El equipo, una competición nueva, nuevos compañeros... un nuevo idioma. Todo fue muy complicado, muy difícil", agregó.

Anelka pasó por muchos otros equipos en Europa, además de también probar suerte en China e India, donde se retiró en 2015.

